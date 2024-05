Schedler mit Rekord zur U18-Europameisterschaft

Das Leichtathletik-Wochenende lief aus Vorarlberger Sicht ausgezeichnet. Beim IBL-Wettkampf in Salem durften sich drei VLV-Asse über vier Disziplinensiege freuen, in Karlsruhe fixierte eine junge Bregenzerwälderin ihren Start bei der U18-Europameisterschaft in der Slowakei.