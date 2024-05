Verletzte ÖFB-Stürmerin spricht über ihre Zukunft

„Eigentlich geht es mir gut. Das Knie fühlt sich stabil an und die Beweglichkeit wird immer besser – alles im Rahmen“, sagt Linda Natter. Die Altach-Stürmerin, die auch fixe Stütze im ÖFB-U19- und U20-Team ist, hatte sich am 21. Februar beim freundschaftlichen Länderspiel gegen Portugal das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Eine erste Kontrolle in der Privatklinik Hochrum, wo sie kurz danach von Knie-Spezialist Christian Fink operiert worden war, verlief positiv. „Und in zwei Wochen steht der nächste Kontrolltermin an“, erzählt die Bregenzerwälderin, die am 12. Mai ihren 19. Geburtstag gefeiert hat.