4:0! Junior-Rothosen schossen Tabellenführer ab

Exzellente Chancenverwertung

Erst nach Seitenwechsel setzten sich die jungen Rothosen, in deren Reihen zwei Spieler Jahrgang 2006 mitwirkten, durch die gute Verwertung der sich bietenden Torchancen so klar durch. Feldkirch bleibt dennoch erster Favorit auf den Aufstieg in die Eliteliga, die Dornbirn braucht neben den eigenen sportlichen Erfolgen auch ihre Kampfmannschaft für die Realisierung des Aufstiegstraums. „Unbeeindruckt davon arbeiten wir konsequent weiter, lassen uns von den Abstiegs- und Lizenzsorgen der Kampfmannschaft nicht beirren“, erklärt Krause.