Veruntreuung bei Bergbahn im Nobel-Skiort Lech

Ein Fall von möglichem schweren Betrug ist in Lech am Arlberg aufgeflogen. Wie die Bergban Lech-Oberlech informierte, ermittelt auch die Staatsanwaltshaft bereits in dem Fall: Im Februar 2024 fand Necip Lucian, Geschäftsführer der Bergbahn Lech-Oberlech GmbH & Co KG heraus, dass ehemalige und aktuelle Mitarbeitende am Unternehmen vorbei in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Über Jahre hinweg wurden offenbar Ausleihgebühren für Zipfelbobs der Bergbahn, die auch die Rodelbahn zwischen Oberlech und Lech betreibt, von Mitarbeitenden privat einkassiert. Hochgerechnet auf zehn Jahre dürfte der Gesellschaft damit ein Schaden von rund 370.000 Euro netto entstanden sein, hieß es in der Aussendung des Unternehmens.