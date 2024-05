Dieb in Bregenz zweimal an einem Tag verhaftet

Die Frau erstattete umgehend Anzeige. Keine zwei Stunden später ging bei der Polizei die nächste Diebstahls-Anzeige in Bregenz ein. Diesmal waren es gleich vier Handys, die geklaut worden waren. Mittags dann erkannte die Zustellerin den Dieb auf einem Radweg in Richtung Hard. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, kurze Zeit später wurde der Mann gefasst, die geklauten Handys hatte er in seinem Rucksack dabei. Unterwegs war der 33-Jährige auf einem E-Bike – konsequenterweise auf einem gestohlenen.