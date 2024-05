Bäckerei Kloser sperrt alle Filialen zu

Mit 430.000 Euro steht die Bäckerei in der Kreide, dem gegenüber stehen Aktiva in der Höhe von 111.000 Euro, heißt es vom Unternehmen selbst. Das Konkursverfahren wurde bereits eröffnet, als Masseverwalter wurde Andreas Droop in Bregenz eingesetzt. Noch bis 6. Juni können Gläubiger ihre Forderungen einbringen.