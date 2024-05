Lehrpersonen sind in Vorarlberg weiter Mangelware

Einige davon zeigen offenbar auch Erfolg, so ist die Zahl der Bewerber für den Pflichtschulbereich laut Bernd Juen von der Bildungsdirektion heuer um 24 Prozent höher als im vergangenen Jahr. In erster Linie versuche man, mehr junge Leute für ein reguläres Lehramtsstudium zu interessieren, auch durch Schnupperpraktika an Pflichtschulen für Oberstufenschüler. Gleichzeitig wird auf Quereinsteiger und Lehrkräfte aus anderen Ländern gesetzt. Im laufenden und vergangenen Schuljahr wurden insgesamt 142 Quereinsteiger eingestellt.