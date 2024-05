Prozessauftakt in Fußacher Finanzskandal

So habe sich der damalige Leiter der Finanzabteilung eine, laut Staatsanwältin, astronomische Summe von Überstunden ausbezahlen lassen, ohne diese jemals geleistet zu haben. Auch andere unzulässige Zahlungen seien gewährt worden. So auch an den damaligen Bürgermeister Blum. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Schaden in Höhe von mehr als 200.000 Euro aus. Konkret geht es um den Zeitraum von 2013 bis 2020. Demnach soll eine Sonderzulage und eine fixe Überstundenabgeltung an den angeklagten Finanzabteilungsleiter ausbezahlt worden sein – zum Teil ohne Genehmigung des Gemeindevorstandes, zum Teil entgegen der vom Gemeindevorstand beschlossenen Gehaltsobergrenze. So ließ sich dieser in 85 Monaten 8824 Überstunden ausbezahlen und verrechnete zusätzlich Geld für 4000 Stunden Mehrarbeit wie zum Beispiel das „Studieren von Teletexten.“