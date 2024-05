Für die neue Saison sind feinere Klänge geplant

Tags zuvor hatte Chefdirigent Leo McFall mit dem SOV die monumentale „Achte“ von Bruckner dirigiert, doch denkt man keineswegs an eine Sommerpause, denn auch bei den Bregenzer Festspielen ist das Landesorchester eingebunden. Mit der Festmesse am 14. Juli in der Sankt Gebhardskirche, mit dem Opernstudio, wo in diesem Jahr Leo McFall erstmals in Bregenz im Orchestergaben steht (er wird ja bekanntlich ab 2024/25 Generalmusikdirektor des Staatstheaters in Wiesbaden) und mit dem Opernatelier. Und schon traditionell ist die Orchestermatinee des SOV, welche die Bregenzer Festspiele am 18. August abschließt.