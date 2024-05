In der Tiefe könnte Energiepotenzial liegen

Zwei Regionen zeigen Potenzial

Das Prinzip der Geothermie ist einfach: Heißes Wasser wird aus Tiefen von rund fünf Kilometern an die Oberfläche geholt, dort wird es abgekühlt, das kalte Wasser wird wieder zurück in den Untergrund geleitet – an der Oberfläche bleibt die Wärme zurück. Bei entsprechend hohen Temperaturen ließe sich auch Strom erzeugen, erklärte am Montag Magdalena Bottig von GeoSphere Austria bei der Präsentation einer brandneuen Studie über die Möglichkeiten, in Vorarlberg auf diese Art und Weise für Raumwärme zu sorgen. Das Ergebnis der Studie ist Anlass zur Hoffnung. Denn zwei Regionen, das nördliche Rheintal und der Raum Feldkirch, zeigen Potenzial – sprich: Dort werden große Heißwasserreservoire mit einem Energiepotenzial von rund 300 Gigawattstunden erwartet.