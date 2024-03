Oscar-Star Natalie Portman entzückt beim Wien-Dreh

Wien wird zu Hollywood-Kulisse

Am Mittwoch noch in Paris, legte Oscar-Preisträgerin Portman dann am Freitag in unserer Bundeshauptstadt los. Und so wurden zahlreiche (entzückte) Passanten zu Zeugen eines echten Hollywood-Drehs mitten in der City. Die Schauspielerin wirkte dabei sehr fokussiert, wurde auch teils sehr engmaschig von den Sicherheitsleuten abgeschirmt.