Die Jagd auf RAF-Terroristen geht in Verlängerung

Die Rote Armee Fraktion (RAF) gilt als eine linksextreme Terrororganisation, die in Deutschland ab den 1970er-Jahren für Angst und Schrecken sorgte. Die RAF soll für 33 Morde an Polizisten, Politikern, Wirtschaftskapitänen und mehrere Sprengstoffattentate mit über 200 zum Teil schwer verletzten Menschen verantwortlich sein. 1998 teilte die Terrororganisation ihre offizielle Auflösung mit. Der harte Kern umfasste 80 Personen, Unterstützer gab es an die tausend.