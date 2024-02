Wohnhaus von RAF-Terroristin von Polizei geräumt

Mehr als 20 Jahre lang lebte die RAF-Terroristin Daniela Klette unbehelligt in einer Wohnung in Berlin, ehe sie am Dienstag gefasst wurde. Bei einer Untersuchung ihrer Bleibe durch die Polizei wurde offenbar sprengstoffverdächtiges Material entdeckt - das gesamte Wohnhaus im Stadtteil Kreuzberg musste daraufhin evakuiert werden.