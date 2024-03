Wie der Krieg die Flugzeugbranche beeinflusst

Mehrere Hersteller, regionale Lieferketten

„Besonders in Amerika haben Bedarfe des Militärs grundsätzlich Vorrang gegenüber der zivilen Luftfahrt. Hier können bei manchen Materialien starke Schwankungen bei der Verfügbarkeit auftreten.“ Der Konflikt in der Ukraine hat dieses Auf und Ab in der Materialversorgung verstärkt. Was man dagegen tun kann? „Wir bauen verstärkt regionale Lieferketten auf. Wenn möglich, greifen wir bei kritischen Materialien immer auf mehrere Hersteller zurück.“