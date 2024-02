Weniger Flüge, aber mehr Passagiere in Hörsching

Linienflüge als Sorgenkind

In Linz blickt man dennoch zuversichtlich in die Zukunft. „Im Charterbereich haben wir heuer drei Destinationen dazubekommen“, so Hagedorn. Schwierig bleibe das Linienflug-Geschäft, da gebe es Probleme mit einem Triebwerkshersteller, Maschinen müssten oft am Boden bleiben.