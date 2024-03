Kaleen rockt im sexy „Matrix“-Look „We Will Rave“

Und weiter: „Der Song soll für jeden abwandelbar sein - sei es als We Will Dance, We Will Sing, We Will Live, We Will Party … Er verkörpert Stärke und Positivität, selbst in Momenten der Verletzlichkeit.“ Ihr Ziel sei es, „anderen Kraft zu geben, das Leben zu umarmen und sich in der Musik zu verlieren. Ich freue mich darauf, den Song mit meinen Fans zu teilen.“