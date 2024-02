Kaleen: „Bin die Rave-Queen und werde Gas geben“

Am Donnerstag hat Kaleen in Wien erstmals ihren ESC-Hit „We Will Rave“ vorgestellt. Wie der Song, der uns beim 68. Song Contest zum Sieg führen soll, klingen wird, das wird erst nach der offiziellen Premiere am morgigen Freitag verraten. Die 29-Jährige ließ sich aber entlocken: Sie will Malmö mit ihrem Song rocken!