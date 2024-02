Obonya: „Ich hätte härter eingreifen müssen“

Es gibt Leute, „die davon wissen“

Auch Steinhauer, der mit Pölsler bei den „Polt“-Verfilmungen zusammenarbeitete, sagte gegenüber ORF-„Topos“, dass er Tritscher ermutigt habe, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Die Schauspielerin sei nicht die einzige, von deren Erfahrungen er weiß. Pölsler gehöre „zu jenen Kollegen, die nicht kapiert haben, dass die Arbeitsverhältnisse im Film und am Theater an bestimmte Regeln gebunden sind: an Respekt“, sagte Steinhauer gegenüber der „Kleinen Zeitung“. „Ein großer Teil des Problems in meinen Augen ist, dass es eine Struktur gibt, die das trägt. Dass es Leute gibt, die davon wissen und die, die Hand drüber halten“, kritisierte die Schauspielerin Stefanie Speiser in der „ZiB 2“ etwa Auftraggeber und Produktionsfirmen.