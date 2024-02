Kulturenthüllungen: Zwei Österreicher im Visier

Deutsche TV-Sender veröffentlichten eine Aufdecker-Reportage über „Machtmissbrauch in der Kulturbranche“, deshalb beginnt jetzt auch das große Zittern in der heimischen Schauspieler- und Regisseur-Szene. Denn auch gegen zwei rot-weiß-rote Promis werden in der Doku schwere Vorwürfe erhoben!