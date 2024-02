Pioneers könnten auf „Lieblingsgegner“ treffen

Die Südtiroler sind neben Laibach der einzige ICE Hockey League-Verein, gegen den die Vorarlberger nach zwei Saisonen eine positive Duell-Bilanz aufweisen. In den bisherigen achten Duellen feierten die Pioneers fünf Siege, kassierten nur drei Niederlagen. Das Torverhältnis: 25:25! In der laufenden Saison konnten die Cracks von Head-Coach Dylan Stanley sogar dreimal gewinnen, zuletzt am 4. Februar in Bozen.