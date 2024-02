Feuerwehr musste Wohnungstür in Hard aufbrechen

Am Mittwoch um kurz vor Mitternacht (23.14 Uhr) löste eine Brandmeldeanlage in einem Harder Wohnhaus aus. Daraufhin rückten vier Einsatzfahrzeuge der örtlichen Feuerwehr aus. Auf das Klopfen der Florianijünger reagierte in der betroffenen Wohnung niemand, daher sahen sich die Einsatzleute gezwungen, die Tür gewaltsam aufzubrechen.