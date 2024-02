Mann bedroht und mit dessen Roller geflüchtet

In der Stadt Salzburg kam es am Mittwochvormittag nach Polizeiangaben zu einer Morddrohung. Nachdem sie sich zufällig getroffen haben, bedrohte ein 31-Jähriger Afghane einen 32-jährigen Österreicher. Dieser schulde ihm noch Lohn. Der 32-Jährige betonte, er habe das Geld an den früheren Mitarbeiter überwiesen. Doch der 31-Jährige forderte sein Geld, ansonsten würde er den Mann umbringen.