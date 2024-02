„Bei mir zieht es wie in einem Vogelhaus“

Neben einem anhaltenden Pfeifgeräusch, einem nicht warm werdenden Wohnzimmer und in Eders Augen sinnlos in die Umwelt geblasener warmer Luft am Dach ist das größte Ärgernis das Lüftungsgeräusch. „Ich bin im zweiten Obergeschoss, über mir am Dachboden ist die Lüftungstechnik. Es brummt die ganze Zeit, ich wache jede Nacht gegen vier Uhr auf, kann nicht weiterschlafen“, sagt Eder.