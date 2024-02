„Familienbetrieb“: Eltern & Sohn als Drogen-Dealer

Um bei einem Freund des Sohnes einzukaufen: Konkret ging es um Heroin und Kokain. Welches vom Vater-Sohn-Gespann in Folge zurück über die Grenze geschmuggelt und im Raum Völkermarkt und Wolfsberg weiterverkauft wurde. Insgesamt mindestens 1850 Gramm Heroin und 500 g Kokain sollen sie so gewinnbringend in Umlauf gebracht haben.