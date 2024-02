Ein 15-Jähriger aus Apetlon geht 2026 in Pension

Nach 45 Arbeitsjahren zu jung für die Pension

Franz Hermann hat in 15 Jahren bereits 45 gearbeitet. „Mit 15 bin ich zu jung für die Pension. Ich gehe im März 2026.“ Der gelernte Elektriker verbrachte den Großteil seines Berufslebens in einem Medienhaus in Wien, kürzlich hat er den Taxischein gemacht und führt aushilfsweise Krankentransporte nach Wien durch. „Vorrangig fragen Patienten nach mir, die während der Fahrt unterhalten werden wollen.“