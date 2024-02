Jagd nach „Likes“ erhöht Risiko von Essstörungen

Inhalte auf Instagram und Co. beeinflussen unser Körperbild

Visuelle Inhalte wie Fotos und Videos spielen bei Vergleichsprozessen eine sehr große Rolle und haben einen starken Einfluss auf das Körperbild. Forscher der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore haben etwa herausgefunden, dass es eine Verbindung zwischen besonders bildlastigen Plattformen - wie etwa Instagram - und Essstörungen gibt.