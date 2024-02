„Positiv erstaunt, dass der Bub noch lebt“

„Nur 26,5 Grad Körpertemperatur sind normalerweise mit dem Leben nicht vereinbar“, sagt auch der Arzt, der Gerhard (Name geändert) nach seiner Einlieferung in die Klinik Donaustadt am 23. November 2022 behandelt hatte. Darüber, dass der Bub noch lebe, sei er „positiv erstaunt“. In letzter Minute kam der von seiner Mutter im Waldviertel schwerst misshandelte und in einer Hundebox gequälte Bub ins Krankenhaus.