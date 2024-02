Landtag fordert Doktorat an Fachhochschulen

Das möchte die ÖVP geändert haben. Im Landtag stellte sie daher eine Resolution zur Diskussion, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, Doktoratsstudien auch an Fachhochschulen zu ermöglichen. „Andere Regionen stärken damit Wissenschaft und Forschung in ihrem Bereich. So gibt es in Bayern bereits das Promotionsrecht für Fachhochschulen“, betonten Landesvize Stephan Pernkopf und Wissenschaftssprecherin Marlene Zeidler-Beck.