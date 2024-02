Schlechte Aussichten: Kündigungen nehmen Fahrt auf

Kürzungen in allen Bereichen

Und auch in der klassischen Industrie gab es zu Monatsbeginn schlechte Nachrichten. Die voestalpine setzt den Sparstift an, Leiharbeit und Überstunden werden reduziert. In Deutschland gebe es Kurzarbeit und zum Teil einen Personalabbau. Ende Jänner 2024 teilte der oberösterreichische Maschinenbauer Engel mit, er baut in St. Valentin 35 Stellen ab.