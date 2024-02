Grazer Automobil-Riese AVL baut 200 Mitarbeiter ab

Ein Tiefpunkt nach zwei Top-Jahren

In den vergangenen Jahr hatte das Unternehmen noch ein Plus von zehn Prozent und einen Umsatz von 2,05 Milliarden Euro gemacht. In den nächsten Jahren sind weitere Investitionen in neue Geschäftsfelder abseits der Automobilindustrie geplant. Auf der Agenda stehen neue Forschungs- und Entwicklungsleistungen in den Bereichen Bahn, Schifffahrt und Energie. Kernbereiche sind außerdem die Digitalisierung und der Weg Richtung Klimaneutralität.