„Würde wieder zu Putin fliegen, wenn es hilft“

Sorge vor „Stolpern in einen großen Krieg“

Nehammer weiter: „Es geht darum, Putin klarzumachen, dass seine Strategie Russland in die Sackgasse führt. Unser aller Ziel muss sein, dass das Töten aufhört. Dazu zählt auch, dass wir Verständnis für unseren Standpunkt im globalen Süden gewinnen müssen, also etwa in Indien und den anderen BRICS-Staaten“.