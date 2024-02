Nehammer & Putin | Tourismus-Maschinen

Tourismus-Maschinen. Kreuzfahrt in einem Riesen-Kahn: Für die einen eine Traumreise, für viele andere von vornherein ein nicht anzustrebender Urlaub. Nun wurde die Fahrt auf der „Norwegian Dawn“ für fast 2200 Passagiere im Indischen Ozean vor der Trauminsel Mauritius zum Horror - Cholera-Alarm nach zahlreichen Magen-Darm-Erkrankungen an Bord. Die örtlichen Behörden verweigerten daraufhin dem Schiff das geplante Anlegen in Port Louis, der Mauritius-Hauptstadt. Schon zuvor war auch das Anlegen an der französischen Insel La Reunion verboten worden. Am Montag dann schließlich doch Entwarnung, Proben hatten den Cholera-Verdacht nicht bestätigt, das Schiff darf anlegen. Wir erinnern uns an tagelang unter Quarantäne gestellte Kreuzfahrtschiffe während der Corona-Pandemie. Solche Riesen-Tourismus-Maschinen - sie faszinieren. Im positiven wie negativen Sinne.