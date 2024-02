Jänner brachte fettes Plus bei Nächtigungen

Dafür sprechen auch die jüngsten Zahlen, die Vorarlbergs Touristiker am Montag vorgelegt haben: Im Jänner hat es 276.200 Gäste ins Ländle gezogen, das ist ein Plus 8,7 Prozent im Vergleich zum Jänner des Vorjahres. Die Urlauber buchten insgesamt über 1,2 Millionen Übernachtungen, immerhin ein Plus von 6,3 Prozent.