Die Kulturpolitik spielt jetzt mit

Die „Krone“ berichtete über den „Klimt-Krimi“. Denn Klimt-Forscher wie Tobias G. Natter und Alfred Weidinger meldeten nach wochenlangen Recherchen prompt, dass bei diesen eingereichten Unterlagen offensichtlich wichtige Aspekte ignoriert wurden. Vor allem stellten die beiden Top-Experten fest, dass es sich um ein anderes Familienmitglied handle, als man im Kinsky angab. Natter dazu: „Eine wichtige Bezugsperson, etwa der Bankier Baron William de Gelsey, erkannte in der von Klimt Gemalten seine Mutter Margarethe Constance. Was auch Peter-Michael Braunwarth von der Akademie der Wissenschaften bestätigte. Davon und von anderen Hinweisen sei im Kinsky-Bericht nichts zu finden. Und wie will man beweisen, dass es sich bei dem Gemälde um einen Restitutionsfall handle: Das Bild wurde der Familie Lieser von den Nazis nicht „geraubt, gestohlen oder sonstwie rechtswidrig entzogen“. Es hing angeblich in einer Villa bei Wien.