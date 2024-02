Firmeneinbruch: Tresor und Handkasse gestohlen

Während für die einen das Wochenende beginnt, fangen andere an, Verbrechen zu begehen: In der Nacht auf Samstag wurde in eine Firma in Innsbruck eingebrochen. Gestohlen wurde ein Tresor und eine Handkasse. Im Tresor befand sich ein Bargeldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich, zwei Mobiltelefone sowie Tankgutscheine im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. In der Handkasse befand ich lediglich ein geringer Bargeldbetrag.