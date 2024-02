Mit 5 Grad war Hallstättersee fast schon zu warm

Die Kälte bohrt sich in die Haut, das vegetative Nervensystem schaltet in den Überlebensmodus, schüttet Adrenalin und andere Stresshormone aus. Schnappatmung droht. Die Gefäße an der Körperaußenseite krampfen sich zusammen, das Blut strömt in den Körperkern, versucht die inneren Organe warm zu halten. Trotzdem setzen nach etwa zehn Sekunden rasch Schmerzen ein . . .