Menschenrechte und die Umwelt nachhaltig schützen

„20 Days in Mariupol“ ist einer von zehn Dokumentationen und Spielfilmen, die im Rahmen des achten Human Vision Festivals die unerbittliche Realität aufzeigen, in der sich Menschen weltweit befinden. Es geht um Flüchtlinge und Menschenhandel oder um 2000 Polizisten gegen 200 Baumbesetzer im Dannenröder Wald. Es geht um Menschen und deren Liebe in komplexen und diversen Beziehungen, die Ausgrenzung und Ablehnung erleben. Es geht um Jugendliche im Umgang mit Antisemitismus und um Waldhüter im Amazonasgebiet, die unermüdlich gegen die Zerstörung des Regenwaldes ankämpfen. Aber es geht auch um Frauen und deren Austausch über Sorgen und Ängste in einer Sauna, sowie die Frage, was passiert mit dem, was wir verdauen, nachdem es unseren Körper verlassen hat - Abfall oder Ressource?