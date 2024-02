Überholmanöver im Schnee endet für Lkw mit Crash

Ereignet hat sich der Unfall gegen 8 Uhr. Der 51-Jährige fuhr mit dem Lkw auf der Reschenbundesstraße in Richtung Italien. „Auf Höhe des Straßenkilometer 24,7 fuhr er trotz Sperrlinie in einer unübersichtlichen Rechtskurve an einem hängengebliebenen Lkw auf der schneebedeckten Fahrbahn vorbei“, so die Ermittler.