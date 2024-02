Rotes Kreuz versorgt Stauopfer auf Brennerautobahn

Lawinengefahr stieg an

Aufgrund der stark gestiegenen Lawinengefahr musste die Naviser Straße am Freitag für den gesamten Verkehr gesperrt werden. „Von 18 bis 19.30 Uhr hat das Land einen zeitlichen Korridor definiert, wo die Straße passiert werden kann“, informierte Bürgermeister Lukas Peer. Ab 19.30 Uhr ist die Straße ab Moosleite (bei km 2,750) wieder gesperrt. Am Samstag tagt die Lawinenkommission um 7 Uhr Früh und trifft bezüglich der Straßensperre weitere Entscheidungen.