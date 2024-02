Wintereinbruch sorgt für Chaos auf Tirols Straßen

Der dichte Schneefall in Tirol verursachte am Freitag einige Verkehrsprobleme, vor allem das Gebiet rund um den Brenner war betroffen. Auf einigen Straßen herrschte Schneekettenpflicht, auf anderen ging es nur langsam voran, so auch auf der Brennerautobahn. In Mühlbachl im Wipptal kam es außerdem zu einem Unfall mit einem Schneepflug.