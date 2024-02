„Keine Schäden“: Erdbeben erschütterten Kärnten

„Schäden an Gebäuden sind bis dato keine bekannt - und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten“, beruhigt Seismologe Helmut Hausmann. Laut den Experten von „GeoSphere“ lag das Epizentrum in den Karawanken. Das erste Beben um 11.11 Uhr, in elf Kilometer Tiefe, erreichte eine Magnitude von 3,0 nach Richter - das zweite um 11.21 Uhr, in neun Kilometer Tiefe, eine von 2,6.