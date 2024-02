Ländle-Crosser ganz stark auf der Reiteralm

„Bei der ersten Quali war die Piste noch in Ordnung“, meinte Mathias Graf, „bei der zweiten war es dann wirklich schwierig. Die ersten paar Startnummern waren noch okay. Dann wurde es sehr schnell viel schlechter, ist dann aber zumindest für alle gleich schlecht geblieben.“ Der Dornbirner qualifizierte sich jedoch problemlos als starker Zweiter und Vierter für die Rennen am Wochenende.