„Olfas Töchter“: Eine packende Familien-Saga

Im Frühjahr 2016 geriet die Tunesierin Olfa Hamrouni in die Schlagzeilen, als sie öffentlich über die Radikalisierung zweier ihrer vier Töchter, Rahma und Ghofrane, sprach. Dass sie die noch jugendlichen Mädchen an den IS verlor, daran trug ihrer Meinung nach auch die Regierung Schuld, die der latenten Infiltrierung durch den Islamischen Staat wenig entgegensetzte. Chronik eines schmerzvollen Verlustes, der seine Ursache nicht zuletzt in der Macht des archaisch geprägten Patriarchats hat.