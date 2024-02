„Andrea lässt sich scheiden“: Starker Hader-Film

Die Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den Verkehrswegen in der niederösterreichischen Provinz halten sich an diesem schwülen Sommertag in Grenzen. Weil kaum einer unterwegs ist. Bis vielleicht auf den örtlichen Tierarzt, der wegen einer kalbenden Kuh aufs Gas tritt - und prompt blechen muss! Ein Highlight nach öden Stunden des Wartens für die Dorfpolizistin Andrea (Birgit Minichmayr) und ihren jungen Kollegen Georg. Doch eigentlich will sie sich verändern, die Andrea, Ehe und Dienstort hinter sich lassen - und sich als Kriminalbeamtin in St. Pölten beweisen. Scheidung also, so die final angedachte Zäsur.