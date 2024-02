„Stella“: Wenn aus Opfern Täter werden

Als blauäugig könnte man die hedonistisch zelebrierte Lebensgier der jungen Stella Goldschlag (Paula Beer) bezeichnen, die in NS-Zeiten in Berlin aufwächst, in einer Jazz-Combo singt und die ihre jüdische Identität am liebsten abstreifen würde. Doch auch sie muss untertauchen, wird zu Zwangsarbeit verpflichtet, erlebt Verlust und brutale Repression. Und sie wird zur „Greiferin“, die andere Juden aufspürt und an die Gestapo verrät, um so ihrer eigenen Deportation zu entgehen.