„Kingmakers“: Mit dem Sturmgewehr ins Mittelalter

Das moderne Waffenarsenal, das die Spieler in „Kingmakers“ mit ins Mittelalter bringen, umfasst unter anderem Sturmgewehre, Schrotflinten, Granatwerfer, gepanzerte SUVs, Motorräder, Kampfhubschrauber, Luftangriffe und vieles mehr. Strategen können in einer Übersichtsansicht taktisch die Fäden ziehen. „Kingmakers“ bietet einen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler und soll noch 2024 auf Steam in die Early-Access-Phase gehen.