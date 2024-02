COFAG-U-Ausschuss: Benko will im April aussagen

Mutmaßliche Bevorzugung durch ÖVP Thema

Im U-Ausschuss der konkret „Zweiklassenverwaltung wegen Bevorzugung von Milliardären durch ÖVP-Regierungsmitglieder“ in den Fokus nehmen sollen, werden die Abgeordneten Benko wohl dazu befragen, welche Rolle die Regierung beim Kauf des Leiner-Gebäudes in der Wiener Mariahilfer Straße durch Signa spielten. Außerdem dürften die 1,1 Millionen Euro an Corona-Hilfen für Benkos Chalet N Thema werden.