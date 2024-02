Wenn Hunde mit einem Schlitten fahren...

Seine Frau war so verliebt in ihre Malamuts, dass sie am liebsten selbst welche gezüchtet hätte. Woraufhin ihnen erklärt wurde: Willst du ein ernstzunehmender Züchter sein, musst du ein Haus in Schweden haben. „Also haben wir uns ein kleines Holzhaus in einer Ortschaft mit acht Einwohnern gekauft“, lacht Georg Weidinger. Auch wenn die Zuchtambitionen bald nachließen, weil man erkannte, dass Malamut so spezielle Hunde sind, dass sie eigentlich nicht wirklich nach Österreich passen, ist das Haus das ganze Jahr über ein willkommener Rückzugsort für Hund und Mensch.