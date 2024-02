Seltene Erkrankungen sind gar nicht so selten

Oft vergehen Jahre, bis bei Betroffenen entdeckt wird, was hinter den Symptomen steckt. Davor liegt oft ein langer Leidensweg. Der Wiener Gesundheitsverbund etwa spielt in der Diagnose und Therapie seltener Erkrankungen eine bedeutende Rolle: Je nach Art der Krankheit werden diese in den entsprechenden Abteilungen und Ambulanzen behandelt.