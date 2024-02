Nawalnys Bruder Oleg zur Fahndung ausgeschrieben

Er erhielt Anfang 2021 in dieser Angelegenheit eine einjährige Bewährungsstrafe. Ihm war es währenddessen verboten, nachts das Haus zu verlassen, an Massenveranstaltungen teilzunehmen oder aus Moskau zu verreisen. Ein halbes Jahr später reichte eine Justizvollzugsanstalt einen Antrag ein, in dem gefordert wurde, Oleg zu inhaftieren. Als ein Gericht dafür Anfang 2022 grünes Licht gab, war Oleg bereits aus Russland geflohen, wie Radio Free Europe berichtete.